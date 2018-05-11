Fener’in serisi bitti – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Fener’in serisi bitti

    Fener’in serisi bitti

    Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı kaybeden 'nin 'ndaki 18 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

    Akhisarspor'a 3-2 yenilerek kupayı kaybeden 'nin 'ndaki 18 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Kupada en son 30 Kasım 2016'da 'ne yenilen sarı-lacivertliler daha sonra oynadığı 18 maçta 13 galibiyet, 5 beraberlik elde etmişti.

    1. 11.5.2018
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