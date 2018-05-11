Akhisarsporlu Soner Aydoğdu'dan Galatasaray iddialarına sert tepki!

Teleset Mobilya Akhisarspor'un deneyimli orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu Ziraat Türkiye Kupası zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. Kupa finalinde Fenerbahçe 'yi 3-2 mağlup ettikleri maç hakkında düşüncelerini paylaşan Soner Aydoğdu, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan Galatasaray maçında penaltıyı bilerek dışarı attı. Çünkü Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ise çok sert cevap verdi: Şerefim, namusum var. Onurumla yaşadım. Bu iftiraları atanlardan bir özür bekliyorum. Galatasaray'la anlaşmadım. Fatih Terim 'den önceki teknikdirektör Igor Tudor beni istedi.Akhisarspor'un futbolcusu Soner Aydoğdu, Radyospor programcısı ve Ajansspor editörü Salim Manav'a konuştu. İşte detaylar...Ziraat Türkiye Kupası'nda yaşanılan şampiyonlukla sözlerine başlayan Soner Aydoğdu, "Çok güzel bir duygu. Akhisarspor'un tarihinde ilk kez bu başarıyı elde ettik. Hepimiz çok inandık ve kupayı kazandık. Çok mutluyuz. Akhisarspor tarihine adımızı altın harflerle yazdırdık. İki sezondur, benim adıma her şey güzel gidiyor. Kendim açımdan da iyi bir sezon oldu" dedi.Ligde oynayacakları deplasmandaki Kayserispor maçı hakkında da konuşan Soner, "Avantajımız rakiplerimizin birbiriyle oynaması. Kupayı kazandık, şu anda hedefimiz Kayserispor maçından puan ya da puanlar almak. Amacımız bu hafta ligde kalmayı garantilemek" ifadelerini kullandı.İleriye dönük hedeflerinden bahseden 27 yaşındaki futbolcu, "Kişisel performansımın artmasında takım arkadaşlarımın katkısı çok büyük. Oynayarak kendimi buldum. Sürekli oynayarak performansımı üst seviyelere taşıdım. Gençlerbirliği 'nde de düzenli oynamıştım, Trabzonspor 'da gelgitlerim olmuştu. Okan hocamız çok iyi bir insan, çok iyi teknik adam. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bana bu süreçte inanılmaz katkısı oldu" açıklamasında bulundu.Soner Aydoğdu, geçtiğimiz hafta kendisi hakkında ortaya atılan 'Galatasaray maçında penaltıyı bilerek dışarı attı. Çünkü Galatasaray'la anlaştı' iddialarına ise sert tepki gösterdi.Soner, "Bu açıklama iyi oldu. Maçtan sonra benimle ilgili haberler çıktı. Çok üzüldüm. Benimle ilgili algı yarattılar. Her zaman şerefimle ve namusumla bu piyasada varoldum. Polemiklerden uzak durdum. Adımın böyle anılmasını istemem. Bunlar sadece küçük işler... Bu tür acizlik olamaz. Keşke bu iddiaları ortaya atan hocalarımız ve yorumcularımız beni arayıp yayına katılmamı isteselerdi. Algı yartamak için polemik yarattılar. Takımım küme düşüyor. Böyle bir şey olabilir mi?

Takımın penaltıcısı benim, Seleznyov değil. Seleznyov'a da 'İlla penaltıyı ben atacağım' demedim. Muslera o esnada topu yer bıraktı, Seleznyov'da gelip bana başarılar diledi. Seleznyov'dan zorla topu aldığım falan da yalan, takımımızın penaltıcısı benim, bizim takımı sadece büyük maçlarda takip ettikleri için bilmiyorlar... Bu sezon ben 4 tane penaltı kullandım, ben yokken bir kez Seleznyov kullandı. Gençlerbirliği maçında da oyundan çıkmıştım, penaltıyı kullanamadım. Bir de Trabzonspor maçında Paulo Henrique rica etti, ben de Paulo Henrique'yi kırmadım. Bu kadar basitlik olabilir mi? Ben varken kimse zaten penaltıya yönelmiyor.

Ben futbol camiasında her zaman iyi anılmak istedim. Kimseye kötü bir harekette bulunmadım. Beni eleştirebilirler ama bu algılar yanlış. Ben herkesten özür diledim. Desteklerinden dolayı takım arkadaşlarıma, yönetimimize, hocamıza ve taraftarımıza çok şey borçluyum. Onlara teşekkür ediyorum. Benim vicdanim rahat. Adım böyle bir şeyle anıldığı için de özür diliyorum. Hocalarımızından da özür dilemesini bekliyorum. Şükürler olsun ki; aklı başında, dürüst ve namuslu bir insanım.

Galatasaray'la anlaşmadım. Ne bana ne de menajerime resmi bir teklif geldi. O çıkan haberler devre arasında yazılmıştı. O dönemden sonra Galatasaray'da başkan ve hoca değişti. Fakat eski teknik direktör Igor Tudor beni istedi. Tudor'un listesinde olduğumu öğrendim. Sadece bu kadar.... Mustafa Cengiz ve Fatih Terim'le görüşmem ya da konuşmam olmadı. Vicdanen rahatım" açıklamasında bulundu.