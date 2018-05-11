Akhisarspor 5 Milyon TL’yi kaptı
Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, 5 milyon TL'lik şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, 5 milyon TL'lik şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Finale gelene kadar da yaklaşık 2.5 milyon TL ödül hak eden yeşil-siyahlı takım toplamda 7.5 milyon TL kazandı. Finali kaybeden Fenerbahçe ise 2 milyon 500 bin TL teselli ikramiyesi aldı. Sarı-lacivertli takımın kasasına toplamda 5 milyon TL girdi.
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