Akhisarspor 5 Milyon TL’yi kaptı

Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Teleset Mobilya Akhisarspor, 5 milyon TL'lik şampiyonluk ödülünün de sahibi oldu. Finale gelene kadar da yaklaşık 2.5 milyon TL ödül hak eden yeşil-siyahlı takım toplamda 7.5 milyon TL kazandı. Finali kaybeden Fenerbahçe ise 2 milyon 500 bin TL teselli ikramiyesi aldı. Sarı-lacivertli takımın kasasına toplamda 5 milyon TL girdi.