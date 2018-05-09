Akhisar finale hazır – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Mayıs 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Akhisar finale hazır

    Akhisar finale hazır

    Ziraat ’nda yarın tarihinde ilk kez final oynayacak Akhisarspor’da , “Finale çıkmak güzel ama kazanırsak asıl hedefimize ulaşmış olacağız” dedi

    Turkuvaz Medya'nın futbolseverleri buluşturduğu Ziraat 'nda 'daki final için geri sayım sürerken, Akhisarspor Fenerbahçe'yi geçip bir tarih daha yazmak istiyor. Bu başarının mimarlarından teknik direktör , "Bu bütçelerle, bu takım ligde birçok takıma kök söktürürken, final de oynaması, 'ı deplasmanda yenerek finale çıkması gerçekten çok önemli bir olay. Örnek bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Finale çıkmak güzel ama kazanabilirsek asıl hedefimize ulaşmış olacağız" dedi.

    18 YIL SONRA YİNE DİYARBAKIR
    ve formasıyla 6 kez 'nı kazandığını hatırlatan Buruk, "Teknik adam olarak 7. kupayı kazanırsam benim için en büyük mutluluk olacak. Güzel şeyler yaşadığım bir kupa, 2000 yılında 'da 'u yenerek kupaya sahip olmuştuk" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 9.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akhisar finale hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN