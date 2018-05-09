Akhisar finale hazır
Ziraat Türkiye Kupası’nda yarın tarihinde ilk kez final oynayacak Akhisarspor’da Okan Buruk, “Finale çıkmak güzel ama kazanırsak asıl hedefimize ulaşmış olacağız” dedi
18 YIL SONRA YİNE DİYARBAKIR
Galatasaray ve Beşiktaş formasıyla 6 kez Türkiye Kupası'nı kazandığını hatırlatan Buruk, "Teknik adam olarak 7. kupayı kazanırsam benim için en büyük mutluluk olacak. Güzel şeyler yaşadığım bir kupa, 2000 yılında Diyarbakır'da Antalyaspor'u yenerek kupaya sahip olmuştuk" değerlendirmesinde bulundu.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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