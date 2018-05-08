Teleset Mobilya Akhisarspor kupa finaline kilitlendi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Teleset Mobilya kupa finaline kilitlendi

    Teleset Mobilya Akhisarspor kupa finaline kilitlendi
    finalinde F.Bahçe ile karşılaşacak olan , tarihi maça kilitlendi. 10 Mayıs'ta Diyarbakır'da yapılacak müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden başlayan Akigolar'da G.Saray maçında kırmızı kart gören Lukac, finalde olmayacak.
    1. 8.5.2018
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