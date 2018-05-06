Akhisarspor’da Eray Ataseven yok, Paulo Henrique ve Serginho belirsiz – Fotomaç – 06 Mayıs 2018
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    06 Mayıs 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Akhisarspor’da yok, ve Serginho belirsiz

    Akhisarspor’da <a href="/index/eray-ataseven?id=0eaacddc-a0d8-4f77-88f4-9855a2cec82b" class="" rel="tag">Eray Ataseven</a> yok, <a href="/index/paulo-henrique?id=58fed6e3-bf59-4081-a29a-2a2f98bec29a" class="" rel="tag">Paulo Henrique</a> ve Serginho belirsiz
    Ligde bugün lider 'ı konuk edecek Akhisar'da Eray Ataseven sakatlığı nedeni ile karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Paulo Henrique ve Serginho'nun durumları ise karşılaşmanın saatinden önce belli olacak.
    1. 6.5.2018
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