Akhisarspor’un kritik haftası – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’un kritik haftası

    Akhisarspor’un kritik haftası
    Ligde son 3 haftaya küme düşme korkusuyla giren Akhisarspor'u kritik bir hafta bekliyor. 32 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıp henüz kurtuluşunu ilan edemeyen Akigo, önce ligde G.Saray önünde kazanıp rahatlamayı, ardından Çarşamba günü Diyarbakır'da çıkacağı tarihinin ilk Ziraat Türkiye Kupası finaline odaklanmayı hedefliyor.
    1. 2.5.2018
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