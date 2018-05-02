Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı

Yeşil-siyahlılar ligde Fenerbahçe'yi 2 kez yenerken, Vodafone Park'ta ise Beşiktaş'tan puan almayı bildi. Bu haftaki rakibi Galatasaray'ı da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 mağlup eden Akhisarspor sarı-kırmızılıları eleyerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Akhisarspor, ligin 7'nci haftasında ilk olarak evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Ardından 12'nci haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Akhisarspor, 0-0'lık sonuçla zorlu mücadeleden puanla ayrıldı.



Akhisarspor en büyük sürprizlerinden birini Kadıköy'de gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, Ülker Stadı'nda şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'yi 3-2 devirdi. Kupanın yarı finalinde Galatasaray'la eşleşen Akhisarspor ilk maçı evinde 2-1 kaybetmesine rağmen Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını da çok yakından etkileyecek maçta pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, sahadan istedikleri sonucu alıp rahatlamak istediklerini söyledi. Buruk, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la kupada final maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Ligde durumumuzu netleştirip, finale rahat kafayla çıkmak istiyoruz" dedi.



