Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı
Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşme korkusu yaşamaya başlayan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günü evinde oynayacağı Galatasaray karşılaşmasına iddialı hazırlanırken, Ege ekibi bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı etkili performanslar sergiledi.
Yeşil-siyahlılar ligde Fenerbahçe'yi 2 kez yenerken, Vodafone Park'ta ise Beşiktaş'tan puan almayı bildi. Bu haftaki rakibi Galatasaray'ı da Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 mağlup eden Akhisarspor sarı-kırmızılıları eleyerek tarihinde ilk kez finale adını yazdırdı. Akhisarspor, ligin 7'nci haftasında ilk olarak evinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenmeyi başardı. Ardından 12'nci haftada Beşiktaş deplasmanına çıkan Akhisarspor, 0-0'lık sonuçla zorlu mücadeleden puanla ayrıldı.
Akhisarspor en büyük sürprizlerinden birini Kadıköy'de gerçekleştirdi. Ege temsilcisi, Ülker Stadı'nda şampiyonluk için yarışan Fenerbahçe'yi 3-2 devirdi. Kupanın yarı finalinde Galatasaray'la eşleşen Akhisarspor ilk maçı evinde 2-1 kaybetmesine rağmen Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Şampiyonluk yarışını da çok yakından etkileyecek maçta pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, sahadan istedikleri sonucu alıp rahatlamak istediklerini söyledi. Buruk, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da Fenerbahçe ya da Beşiktaş'la kupada final maçına çıkacaklarını hatırlatarak, "Ligde durumumuzu netleştirip, finale rahat kafayla çıkmak istiyoruz" dedi.
- 2.5.2018 12:41
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Fatih Bakın Tek yorum Negredo ,love, ve Lensi satın yalvarırım sıze yonetım yalvarırım satın su adamları
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Thomas Müller'den Cüneyt Çakır yorumu
Toplam 2
Yorum
TAM PUAN (10) MÜTHİŞ BİR GECEYDİ SÜPER MAÇ OLDU VE CÜNET ÇAKIR ÇOK ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ...KIRAN KIRANA MAÇ OLDU..HELAL OLSUN HAKEMİMİZE.
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Beşiktaş'ın transfer listesi belli oldu
Toplam 5
Yorum
Kartalım Bu sezon çok yanlış işler yapıldı en önemlileri ŞL. dönüşü lige adapte olamamak.Diğerleri de cenk i satmamız ve yanlış transferler.Ders olsn
Akhisarspor şampiyonluk adaylarına karşı daha farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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