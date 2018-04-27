Akhisarspor'da tek hedef galibiyet – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    Akhisarspor'da tek hedef galibiyet

    Akhisarspor'da tek hedef galibiyet

    SPOR 'de 6 maçtır kazanamayınca son 4 hafta öncesi düşme hattının 3 puan üzerinde kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günkü deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

    Özellikle orta saha oyuncularının sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan Akigo'da Soner'in ardından da iyileşti. Sakatlıkları süren Serginho ve Eray'ın yanı sıra ezalı Sissoko, maçta görev yapamayacak. 3 puan üzerinde yer alan rakibini yenip puan tablosunda yakalamayı isteyen Akhisarspor'da teknik direktör , "Kalan maçlarda sorun yaşamamak için acilen galibiyet almamız gerekiyor. Malatya'ya kazanmak için gideceğiz" dedi.
    İki takım arasında sezonun ilk yarısında 'da oynanan karşılaşma golsüz sonuçlandı.

    1. 27.4.2018 16:25
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