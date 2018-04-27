Akhisarspor'da tek hedef galibiyet
SPOR Toto Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayınca son 4 hafta öncesi düşme hattının 3 puan üzerinde kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, pazar günkü Yeni Malatyaspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.
Özellikle orta saha oyuncularının sakatlıkları nedeniyle sıkıntı yaşayan Akigo'da Soner'in ardından Bilal Kısa da iyileşti. Sakatlıkları süren Serginho ve Eray'ın yanı sıra ezalı Sissoko, maçta görev yapamayacak. 3 puan üzerinde yer alan rakibini yenip puan tablosunda yakalamayı isteyen Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk, "Kalan maçlarda sorun yaşamamak için acilen galibiyet almamız gerekiyor. Malatya'ya kazanmak için gideceğiz" dedi.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşma golsüz sonuçlandı.
- 27.4.2018 16:25
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USTA YORUMCU BAŞ PROVAKATÖR TOLGANIN YEDİĞİ HALTLARIDA KAP A BİLDİRİN GÜVENLİK NASIL DÖVÜLÜRMÜŞ SEYİRCİYLE NASIL MUHATAP OLUNURMUŞ.
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