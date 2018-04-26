Akhisarspor'da Soner dönüyor

Son olarak 17 Mart'taki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında takımdaki yerini alması bekleniyor. Trabzonspor'dan 2015-16 sezonunun devre arasında Güray Vural'ın satışına karşılık alınan Soner, özellikle bu sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.



Süper Lig'de 24 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar'ın tarihinde ilk kez finale yükselmesine katkı yapan futbolcunun adı lider Galatasaray'la anılıyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Orta sahadaki yıldızından yoksun çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen Yeşil-Siyahlı ekip, bitime 4 haftanın kaldığı ligde düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor.