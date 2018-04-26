Akhisarspor'da Soner dönüyor – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    Akhisarspor'da Soner dönüyor

    Akhisarspor'da Soner dönüyor

    Spor Toto 'de düşme hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 4 maçtır takımdan ayrı kalan iyileşti.

    Son olarak 17 Mart'taki karşılaşmasında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta Evkur deplasmanında takımdaki yerini alması bekleniyor. 'dan 2015-16 sezonunun devre arasında Güray Vural'ın satışına karşılık alınan Soner, özellikle bu sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.

    'de 24 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan, 'nda Akhisar'ın tarihinde ilk kez finale yükselmesine katkı yapan futbolcunun adı lider 'la anılıyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Orta sahadaki yıldızından yoksun çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen Yeşil-Siyahlı ekip, bitime 4 haftanın kaldığı ligde düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor.

    1. 26.4.2018 14:44
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