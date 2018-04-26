Akhisarspor'da Soner dönüyor
Spor Toto Süper Lig'de düşme hattına yaklaşan Teleset Mobilya Akhisarspor'da sakatlığı nedeniyle 4 maçtır takımdan ayrı kalan Soner Aydoğdu iyileşti.
Son olarak 17 Mart'taki Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hafta Evkur Yeni Malatyaspor deplasmanında takımdaki yerini alması bekleniyor. Trabzonspor'dan 2015-16 sezonunun devre arasında Güray Vural'ın satışına karşılık alınan Soner, özellikle bu sezonki çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.
Süper Lig'de 24 maçta 6 gol, 5 asistle oynayan, Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisar'ın tarihinde ilk kez finale yükselmesine katkı yapan futbolcunun adı lider Galatasaray'la anılıyor. Sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Orta sahadaki yıldızından yoksun çıktığı son 4 maçta 1 puan alabilen Yeşil-Siyahlı ekip, bitime 4 haftanın kaldığı ligde düşme hattının 3 puan üzerinde bulunuyor.
- 26.4.2018 14:44
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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Avrupa'nın en yaşlı ligi Türkiye'de oldu
Toplam 2
Yorum
gsli okadar para diyonda maaslar yuksek tamam ama hic bir superlig takimi 10m fazla vermiyor transfere. ingilizler tek sezon 500m harciyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın unutulmaz açıklamaları
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY SADECE KENDİ KOLTUĞU UĞRUNA FİTNE SALAN İNSANLARI BİRBİRİNE DÜŞÜREN MAHLUKLARIN CEHENNEMİN DİBİNE KADAR YOLU VAR...!!
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