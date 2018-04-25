Okan Buruk: "Akhisarspor’a 1 galibiyet yeter"
Göztepe beraberliğiyle galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, camianın yüreğine su serpti. Buruk, "Kalan 4 haftada 1 galibiyet bizi kümede tutabilir. Rakiplerimizin de birbirleriyle oynayacağını düşünürsek 1 galibiyet bile bizi ligde bırakır" değerlendirmesini yaptı.
- 25.4.2018
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