Akhisarspor zorlu lig maratonuna hazırlanıyor

Evkur Yeni Malatyaspor'la 29 Nisan'da deplasmanda, şampiyonluk kovalayan Galatasaray'la ise 6 Mayıs'ta iç sahada karşılaştıktan sonra 9 Mayıs'ta kupa finaline çıkacak yeşil-siyahlılarda teknik direktör Okan Buruk, "Öncelikle ligdeki 6 maçlık galibiyet hasretine Malatya'da son vermek istiyoruz" dedi.



Zorlu periyotta orta sahadaki önemli oyuncuları Bilal, Serginho, Soner gibi isimlerin sakatlıklarından yakınan Buruk, "Bizim için hem kupa ve lig birleşince özellikle son haftalar oldukça zor oldu. 1 haftada 3 maç oynamak bazı oyuncularımız için hafta sonu Göztepe maçında yorgunluk oluşturdu. Hem finale çıkıp hem ligde de kazanmak istiyorduk ama kazanamadık. Kaybetmemek de önemliydi" diye konuştu.



Kalan haftalarda erken alınacak 3 puanın kendilerini rahatlatacağını belirten Okan Buruk, "Önemli eksiklerimiz vardı açıkçası özellikle orta sahada çok büyük bir sıkıntı yaşadık. Yavaş yavaş oyuncularımızın dönmesini bekliyoruz. Serginho, Bilal Kısa, Soner, Eray gibi 4 tane merkez orta saha oyuncusunun birden sakat olması bizi etkiledi. Bu hafta da Sissoko cezalı ama bu haftayı daha iyi geçireceğiz, daha iyi çalışacağız, daha iyi hazırlanacağız. Yeni Malatya maçına daha iyi daha sağlam bir şekilde konsantre bir şekilde çıkacağız" dedi.



Kalan 4 haftayı değerlendiren Buruk, "Bizim altımızda çok fazla takım var. Biz 35 puandayız, Bursaspor 36, Antalyaspor 35 puanda. 32 puanlı takımlar var. Zor haftalardayız. Takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar da var. Takımımıza güveniyoruz, en kısa zamanda bir galibiyetle yukarıya çıkmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.



Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yaşanan olayları değerlendiren Buruk, "Şiddete hepimiz karşıyız. Herkes karşı takım aleyhinde konuşuyor ama sonuçta şiddet devam ediyor. Bunun için daha sağlam daha güçlü kararlar alınması gerekiyor. Fanatizmin yükselişinin olduğunu görüyoruz, üzücü olan bu. Yalnız stadyumlarda değil, sosyal medya üzerinden de bunu görüyoruz, dışarda sokaklarda da bunu görüyoruz. Dışarda inanılmaz bir fanatizm var, insanlar ne söylediklerini, ne konuştuklarını, ne yazdıklarını bilemez hale gelmişler. Artık futbola bir oyun olarak bakmamız, stada gittiğimizde bir oyun olarak seyretmemiz, en önemlisi dışarda da bunu anlamak gerekiyor. Şiddet normal hayatta da var, insanlar şiddete gitgide yakınlaştı. hepimizin daha sakin daha anlayışlı birbirine hoş görülü olması gerekiyor" şeklinde konuştu.



EN VAZGEÇİLMEZİ DEFANS

TELESET Mobilya Akhisarspor'da sezonun büyük bir kısmı geride kalırken takımın en vazgeçilmez bölgesi defans hattı oldu. Akigo'da defans dörtlüsünden Caner, geride kalan 30 haftanın 29'unda ilk 11'de forma giydi. Ömer Bayram ve Mustafa Yumlu 27'şer maçta oynadı. Lopes, kart cezaları nedeniyle takımdan ayrı kaldığı haftalar dışında 25 maçta forma giydi. Forvette sezonun devre arasında Karabükspor'dan transfer edilen Yevhen Seleznyov, ikinci devredeki 13 maçın 13'ünde de sahada yer alıp ligde 5 gol kaydetti. Seleznyov gibi devre arasında gelen isimlerden Bia 4, Dany 5 maçta şans buldu. Defansta Orhan, bu sezon yalnız 2 maça çıktı.