Akhisarspor 2. dalyaya hazırlanıyor

Süper Lig'de 6 sezondur mücadele eden yeşil-siyahlı ekip, pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Akhisarspor, bu müsabakayla Spor Toto Süper Lig'de 200. maçına çıkacak.

Ligde daha önce oynadığı 199 karşılaşmada 66 galibiyet, 54 beraberlik ve 79 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, bu müsabakalarda 247 gol atıp, kalesinde 281 gol gördü.

En başarılı sezonunu geçen sene geçiren Ege temsilcisi, sezonu 48 puanla 7. sırada bitirmişti. Bu yıl istediği sonuçları alamayan yeşil-siyahlı ekip, son 5 hafta öncesinde 34 puanla düşme hattındaki Atiker Konyaspor'un 5 puan önünde 12. sırada yer alıyor.

EN FAZLA FORMA GİYEN BRUNO

Geriye kalan 199 maçta 93 futbolcunun forma giydiği Teleset Mobilya Akhisarspor'da en fazla sahaya çıkan isim ise 115 müsabakayla halen Eskişehirspor'da mücadele eden Bruno Mezenga oldu.

Bruno'yu 107 maçla Güray Vural, 103 karşılaşmayla Merter Yüce ile 94'er müsabakayla Ahmet Cebe ile halen takımda bulunan Caner Osmanpaşa takip ediyor.

Mevcut futbolcular içinde Caner Osmanpaşa'yı 80 maçla Bilal Kısa ve 64 müsabakayla Soner Aydoğdu izliyor.

EN GOLCÜ GEKAS

Spor Toto Süper Lig'de şimdiye kadar 45 farklı oyuncunun gol sevinci yaşadığı yeşil-siyahlı ekipte 24 golü bulunan Theofanis Gekas, Süper Lig tarihindeki en golcü isim konumunda bulunuyor. Gekas'ı halen Trabzonspor'da forma giyen Hugo Rodallega (23) ve Bruno (21) takip ediyor.

Takımda bulunan isimler içinde Bilal Kısa'nın 9, Soner Aydoğdu'nun ise 6 golü var.

TEKNİK DİREKTÖRLER

Süper Lig'de bir geçici ismin dışında 6 teknik direktörün görev yaptığı Teleset Mobilya Akhisarspor'da 68 maçta takımın başında sahada kalan Hamza Hamzaoğlu, en fazla görev yapan isim konumunda bulunuyor.

Hamzaoğlu'nu 38 müsabakayla Okan Buruk ve 36 karşılaşmayla Cihat Arslan izliyor.

Teknik direktörler içinde yüzde 42,1 galibiyet oranına sahip Okan Buruk en başarılı çalıştırıcı olurken, Hamza Hamzaoğlu yüzde 33,8, Cihat Arslan ise yüzde 33,3 galibiyet oranlarına sahip.