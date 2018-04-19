Seleznyov 2. gole sevinmedi! – Fotomaç – 19 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Nisan 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Seleznyov 2. gole sevinmedi!

    Seleznyov 2. gole sevinmedi!

    'un iki golünü atarak turun kahramanı olun 'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.

    'un iki golünü atarak turun kahramanı olun 'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti. Ukraynalı oyuncu golden sonra taraftarlara dönüp, iki elini yana açtı. Bu tavırlar şaşkınlık yarattı. Öte yandan Seleznyov, kariyerinde 'dan sonra ilk kez G.Saray maçında birden fazla gol attı. Seleznyov'un maçın sonlarında bir frikik atışında top direkten döndü.

    BİLAL SAKATLANDI
    Akhisarspor'un tecrübeli oyuncusu sakatlandı. İlk onbirde sahaya çıkan Kısa, 43. dakikada geçirdiği sakatlığın ardından maça devam edemedi. Kenara alınan Bilal'in durumu bugün netlik kazanacak. Direkt soyunma odasına giden Bilal, tur için, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Büyük bir zafer" dedi.
    1. 19.4.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Seleznyov 2. gole sevinmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN