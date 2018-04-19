Seleznyov 2. gole sevinmedi!
Akhisarspor'un iki golünü atarak turun kahramanı olun Yevhen Seleznyov'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti.
Akhisarspor'un iki golünü atarak turun kahramanı olun Yevhen Seleznyov'un 2'nci golden sonra sevinmemesi dikkat çekti. Ukraynalı oyuncu golden sonra taraftarlara dönüp, iki elini yana açtı. Bu tavırlar şaşkınlık yarattı. Öte yandan Seleznyov, Türkiye kariyerinde Konyaspor'dan sonra ilk kez G.Saray maçında birden fazla gol attı. Seleznyov'un maçın sonlarında bir frikik atışında top direkten döndü.
BİLAL SAKATLANDI
Akhisarspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa sakatlandı. İlk onbirde sahaya çıkan Kısa, 43. dakikada geçirdiği sakatlığın ardından maça devam edemedi. Kenara alınan Bilal'in durumu bugün netlik kazanacak. Direkt soyunma odasına giden Bilal, tur için, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Büyük bir zafer" dedi.
BİLAL SAKATLANDI
Akhisarspor'un tecrübeli oyuncusu Bilal Kısa sakatlandı. İlk onbirde sahaya çıkan Kısa, 43. dakikada geçirdiği sakatlığın ardından maça devam edemedi. Kenara alınan Bilal'in durumu bugün netlik kazanacak. Direkt soyunma odasına giden Bilal, tur için, "Tüm takımı tebrik ediyorum. Büyük bir zafer" dedi.
- 19.4.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Madrid derbisinde kazanan çıkmadı
Toplam 1
Yorum
nurron yakışıklılığın yeter RONALDOM
-
Arsene Wenger, Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı'yı izledi
Toplam 1
Yorum
acg Başkan açıkladı . Abdulkadir ile ikisinin fiyatı 850 milyon. Yarısını verirler ise alsınlar.
-
İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 8
Yorum
nurron haklısın sende bendensin kardeş
Seleznyov 2. gole sevinmedi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.