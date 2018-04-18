Akigo’nun gözü finalde – Fotomaç – 18 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Nisan 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    ’nun gözü finalde

    Akigo’nun gözü finalde

    Kupada G.Saray’a ilk maçta 2-1 yenilen Akhisar, A Spor’da 20.30’daki rövanşa ’da tarih yazmaya çıkacak

    'nda lideri 'la 27 Şubat'ta evinde oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Akhisarspor, tarihinde ilk kez finale çıkabilmek için Aslantepe'de mücadele verecek. A Spor'dan bugün saat 20.30'da yayınlanacak, hakem 'in yöneteceği müthiş rövanşı en az 2 farkla kazanmak zorunda olan yeşil-siyahlılar, Stadı'nda tarih yazmak için sahaya çıkacak. Ligde istediği sonuçları alamamasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar yükselmeyi başaran Akigolar, tarihinde ilk kez mücadele ettiği yarı finalde şu an çok formda olan güçlü sarı-kırmızılıları eleyip, 9 Mayıs Çarşamba günü 'da gerçekleştirilecek dev finale adını yazdırmak istiyor. Tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Ege ekibi son derece hırslı bir görüntü çizerken, teknik heyet ve yeşil-siyahlı futbolcular G.Saray'ı 'da devirip Akhisar'a final biletiyle döneceklerinin sözünü verdi.
    1. 18 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:59
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Akigo’nun gözü finalde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN