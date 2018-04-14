Akhisarspor galibiyeti unuttu
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Teleset Mobilya Akhisarspor, son 5 haftada galip gelemedi.
Süper Lig'de 21. haftadan itibaren üst üste 4 maçta Bursaspor (1-0), Kardemir Karabükspor (3-0), Atiker Konyaspor (3-0) ve Fenerbahçe (3-2) maçlarını kayıpsız geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, galip gelemediği son 5 haftada sadece 1 puanla yetindi.
Ligde son 5 maçta, Trabzonspor (3-1), Medipol Başakşehir (2-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve Beşiktaş'a (3-0) yenilen yeşil-siyahlı ekip, Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş yenilgisiyle art arda 3. yenilgisini alırken, iç sahada da son 3 maçını mağlubiyetle kapattı.
Haftayı 34 puanla kapatan Ege temsilcisi, maç fazlasıyla düşme hattındaki Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor'un 6 puan önünde bulunuyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk maçta 2-1 yenildiği yarı final rövanşında 18 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise son 5 müsabakada Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak.
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 11:00
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Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Akhisar’da dernek binası açtı
Toplam 7
Yorum
alik orman kanunları ile mi yaşıyor.bu adamın her yaptığı hile ve çıkar.bu nasıl başkan. uefadan ceza yiyecek yakında.
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Fernandes’ten Edimilson önerisi
Toplam 3
Yorum
net o kadar iyiyse şimdi kendi oynadığın takım alsın
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Demba Ba, Beşiktaş'a imza atacak!
Toplam 5
Yorum
takmayın yasa bu kadar en genc takımlarda bıle en az3-4 tane tecrubelı oyuncu olur cenk zamanında d.baba dan cok sey ogrendı sımdıde ların ogrenır
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