Akhisarspor galibiyeti unuttu – Fotomaç – 14 Nisan 2018
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    14 Nisan 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor galibiyeti unuttu

    Akhisarspor galibiyeti unuttu

    Spor Toto 'de 'a 3-0 mağlup olan , son 5 haftada galip gelemedi.

    'de 21. haftadan itibaren üst üste 4 maçta (1-0), (3-0), (3-0) ve (3-2) maçlarını kayıpsız geçen , galip gelemediği son 5 haftada sadece 1 puanla yetindi.

    Ligde son 5 maçta, (3-1), (2-1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve 'a (3-0) yenilen yeşil-siyahlı ekip, ile 1-1 berabere kaldı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor, Beşiktaş yenilgisiyle art arda 3. yenilgisini alırken, iç sahada da son 3 maçını mağlubiyetle kapattı.

    Haftayı 34 puanla kapatan Ege temsilcisi, maç fazlasıyla düşme hattındaki Atiker Konyaspor ve 'un 6 puan önünde bulunuyor.

    'nda ilk maçta 2-1 yenildiği yarı final rövanşında 18 Nisan Çarşamba günü 'a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde ise son 5 müsabakada , Evkur (D), Galatasaray, (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak.

    1. 14 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:00
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