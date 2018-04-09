T.M. Akhisarspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    T.M. Akhisarspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

    T.M. Akhisarspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

    Spor 'in 29. haftasında oynanacak olan Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı.

    Cuma günü saat 20.00'da Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatlarıyla ilgili olarak Akhisarspor Kulübünden yapılan açıklamada, Batı kapalı 130 TL, Güney ve Kuzey kale arkası 75 TL ve misafir takım 100 TL'den satışa çıktığı belirtildi. Biletler Spor Toto Akhisar Belediye Stadı önündeki Passolig gişelerden ve passolig.com.tr internet sitesinden alınabilecek.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:02
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