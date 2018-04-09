Akhisarspor 4 haftadır kazanamıyor
Spor Toto Süper Lig ekibi Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde son 4 maçtır kazanamıyor.
Teleset Mobilya Akhisarspor, ligde Bursaspor (1-0), Kardemir Karabükspor (3-0), Atiker Konyaspor (3-0) ve Fenerbahçe (3-2) maçlarını kayıpsız geçtikten sonra çıktığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.
Son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor (1-3), Medipol Başakşehir (1-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (1-3) yenilirken Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.
KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
Ligde 29. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 18 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak.
Yeşil-siyahlı ekip, 30. haftadan itibaren sırasıyla Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:37
-
Aykut Kocaman Osmanlıspor maçı sonrası konuştu: "Bozmadan böyle devam"
Toplam 1
Yorum
zafer daha farklı olabilirdi alper ile dirar bitik. bi işe yaramaz. boş ortalar işabetsiz paslar. bu ikisiyle puanlar kaybeder fb.
-
Fenerbahçe'den zirve mesajı: Ensenizdeyim
Toplam 4
Yorum
Fatih 1nci gol yanlıs karar 2 nci gol ofsayt beles 3 puan
-
Aatıf’ın forması Alper’e
Toplam 1
Yorum
alik alper bitmiş hiç oynayamıyor.bastığı yeri gideceği yeri bilmiyor daha bu nasıl amatör oyuncu. pasları yanlış isabetsiz alper kesin gitmeli
Akhisarspor 4 haftadır kazanamıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.