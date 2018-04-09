Akhisarspor 4 haftadır kazanamıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor 4 haftadır kazanamıyor

    Akhisarspor 4 haftadır kazanamıyor

    ekibi , ligde son 4 maçtır kazanamıyor.

    , ligde Bursaspor (1-0), (3-0), Atiker Konyaspor (3-0) ve Fenerbahçe (3-2) maçlarını kayıpsız geçtikten sonra çıktığı 4 maçta galibiyet elde edemedi.

    Son 4 karşılaşmada sadece 1 puan alan yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor (1-3), Medipol Başakşehir (1-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (1-3) yenilirken Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı.

    KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
    Ligde 29. haftada Beşiktaş'ı ağırlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor, daha sonra yarı final rövanşında 18 Nisan Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak.

    Yeşil-siyahlı ekip, 30. haftadan itibaren sırasıyla Göztepe, Evkur Yeni Malatyaspor (D), Galatasaray, Kayserispor (D) ve Osmanlıspor'la karşılaşacak.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:37
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