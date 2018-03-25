Akhisar ile Balıkesir yenişemedi
Teleset Mobilya Akhisarspor, hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig takımlarından Balıkesirspor Baltok ile 2-2 berabere kaldı.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor Baltok, ilk yarıyı 12. dakikada Steve Beleck'in golüyle 1-0 önde tamamladı.
Balıkesir temsilcisi, 57. dakikada Rahmi Anıl Başaran'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, 61. dakikada Helder Barbosa'nın golü ile farkı bire indirdi. Karşılaşma, 82. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Paulo Henrique'nin golüyle 2-2 sonuçlandı.
- 25 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:54
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gfb bir zamanlar dünya şampiyonu olan takım dı.........................
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Düsseldorf'lu Akli sira PAYINA DÜSENDEN kendini kurtaracak ! Ayibi dahada büyültüp, arkadaslarina saygisizlik yaptiginin farkinda bile degil !
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