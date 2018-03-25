Akhisar ile Balıkesir yenişemedi – Fotomaç – 25 Mart 2018
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    25 Mart 2018, Pazar
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    Akhisar ile yenişemedi

    Akhisar ile Balıkesir yenişemedi

    , hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımlarından ile 2-2 berabere kaldı.

    , hazırlık maçında karşılaştığı 1. Lig takımlarından ile 2-2 berabere kaldı.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmada Balıkesirspor Baltok, ilk yarıyı 12. dakikada Steve Beleck'in golüyle 1-0 önde tamamladı.

    temsilcisi, 57. dakikada Rahmi Anıl Başaran'ın golüyle skoru 2-0 yaptı.

    Teleset Mobilya Akhisarspor, 61. dakikada Helder Barbosa'nın golü ile farkı bire indirdi. Karşılaşma, 82. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor'dan 'nin golüyle 2-2 sonuçlandı.

    1. 25 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:54
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