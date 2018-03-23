Okan Buruk hedefi belirledi – Fotomaç – 23 Mart 2018
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    23 Mart 2018, Cuma
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    hedefi belirledi

    Okan Buruk hedefi belirledi

    Akhisarspor teknik direktörü , kalan 8 maçta hedef koydu.

    'de geçen hafta ile deplasmanda 1-1 berabere kalıp milli maç arasına 34 puanla 9. sırada giren Teleset Mobilya Akhisarspor'da , hedefi belirledi.

    "5. OLUP AVRUPA KUPALARINA KATILMA ŞANSIMIZI KAÇIRDIK"
    Geçen sezon ligi 7. sırada tamamladıklarını belirten Buruk, "Bu sezon da amacımız ilk 7'nin içinde maratonu bitirmek. Önceki hafta evimizde 'a 3-1 yenildik. Ardından Gençlerbirliği karşılaşmasında uzatmada golü yedik, beraberliğe razı olduk. İkinci yarıda çok iyi bir çıkış yakalamıştık. 5. olup Avrupa kupalarına katılma şansımız çok net vardı. Ancak bu iki karşılaşmayla birlikte avantajı elimizden kaçırdık" yorumunu yaptı.

    SON 8 MAÇIN 5'İ İÇERİDE
    Önlerinde oynanmamış 8 karşılaşma daha olduğunu vurgulayan Okan Buruk, "Bu müsabakaların 5'i sahamızda. Bizim için ciddi bir avantaj. Her şeye rağmen üst sıralara doğru büyüttüğümüz bir hedef var" ifadelerini kullandı. 8 hafta içinde şampiyonluk yarışı veren , ve ile karşılaşacaklarını bildiren deneyimli teknik adam, "Oynayacağımız maçlar zirve yarışına etki edecek. Ancak bizim için rakiplerin durumu hiç önemli değil. Önemli olan kendimiz için ne yapacağımız. Başarımızı en iyi seviyeye çıkarmalıyız" dedi. Buruk, A 'a davet edilen sol bek 'la gurur duyduklarını da sözlerine ekledi, "En çok yerli futbolcu oynatan kulübümuz. Milli takıma daha fazla oyuncu vermeliyiz" yorumunu yaptı.

    1. 23 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 12:53
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