Akhisar boş geçmeyecek – Fotomaç – 21 Mart 2018
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    21 Mart 2018, Çarşamba
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    Akhisar boş geçmeyecek

    Akhisar boş geçmeyecek
    Akhisarspor, milli maç arasını boş geçmeyecek. Teknik heyetin verdiği 3 günlük iznin ardından antrenmanlara bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yeniden başlayacak yeşil-siyahlılar, 25 Mart Pazar günü 1. Lig ekiplerinden 'la hazırlık sınavında karşılaşacak. Maç 16.00'da oynanacak.
    1. 21 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:10
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