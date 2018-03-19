Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor

    Akhisarspor'u Seleznyov sırtlıyor

    'de Teleset Mobilya Akhisarspor'un ara transfer döneminde 'dan kadrosuna kattığı Ukraynalı golcü Yevhen Seleznyov, ikinci yarıda takımın skor yükünü çeken isim oldu.

    İlk yarıda ligde Karabük formasıyla 13 maçta yalnız 1 gol atabilen Seleznyov, Akhisarspor'da ise 9 maçta 5 kez ağları sarstı. İkinci devredeki 9 karşılaşmanın 8'ine ilk 11'de başlayan Ukraynalı yıldız, 1-1 biten , 3-2 kazanılan ve son olarak yine 1-1 sonuçlanan karşılaşmalarında birer, 3-0 galip tamamlanan mücadelesinde ise 2 kez ağları sarstı.

    Akhisar'ın yeni golcüsü, takımının ikinci yarıda kazandığı 15 puanın 8'ine direkt katkı yaptı. Tecrübeli futbolcu, 'nda ise Akhisarspor'da 4 maçta 2 golle oynadı. Seleznyov'un gelişiyle yeşil-siyahlılarda ilk yarının en skorer ismi olan Henrique de yedek kulübesini mesken tuttu. Sezonun ilk yarısında 6 gol atan Brezilyalı futbolcu, ikinci yarıda yalnız 5 maçta süre alıp ağları sarsamadı. Henrique, bu maçların 2'sinde ilk 11'de forma giyip 3'ünde ise sonradan oyuna dahil oldu.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:22
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