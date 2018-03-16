Akhisarspor'da Ömer mutluluğu

SPOR Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da kozlarını paylaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da sol bek Ömer Bayram'ın milli takıma davet edilmesi sevinç yarattı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibimizin 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez Ömer'i de çağırdı. Bu sezon yeşil-siyahlı formayı 28 resmi maçta terleten 26 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir görüntü sergiledi. Lucescu, Akhisarspor dışında başka Ege ekibinden hiçbir futbolcuyu kadroya dahil etmedi.