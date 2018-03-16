Akhisarspor'da Ömer mutluluğu
SPOR Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da kozlarını paylaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da sol bek Ömer Bayram'ın milli takıma davet edilmesi sevinç yarattı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibimizin 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez Ömer'i de çağırdı. Bu sezon yeşil-siyahlı formayı 28 resmi maçta terleten 26 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir görüntü sergiledi. Lucescu, Akhisarspor dışında başka Ege ekibinden hiçbir futbolcuyu kadroya dahil etmedi.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:27
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
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