Akhisarspor'da Ömer mutluluğu – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Akhisarspor'da Ömer mutluluğu

    Akhisarspor'da Ömer mutluluğu

    SPOR Toto Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği ile Ankara'da kozlarını paylaşacak Teleset Mobilya Akhisarspor'da sol bek 'ın milli takıma davet edilmesi sevinç yarattı. A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, ay-yıldızlı ekibimizin 23 Mart'ta Antalya'da İrlanda Cumhuriyeti ve 27 Mart'ta Podgorica kentinde Karadağ ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna ilk kez Ömer'i de çağırdı. Bu sezon yeşil-siyahlı formayı 28 resmi maçta terleten 26 yaşındaki futbolcu, istikrarlı bir görüntü sergiledi. Lucescu, Akhisarspor dışında başka Ege ekibinden hiçbir futbolcuyu kadroya dahil etmedi.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:27
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