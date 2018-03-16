Akhisarspor başkent deplasmanında
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
Ligde üst üste Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, 26. haftaya 33 puanla 10. sırada girdi.
Yeşil-siyahlı takım, hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da kırmızı kart cezalısı Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.
- Ankara'da galibiyeti yok
Rakibiyle ilk yarıda 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ile ligde şimdiye kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 9 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlı takımın rakibi karşısında deplasman galibiyeti bulunmuyor. Gençlerbirliği ile deplasmanda 5 maç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 10:50
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI_1977 BİR BEŞİKTAŞLI OLARAK ALEXİN O ŞEKİLDE YOLLANMASINA ÇOK ÜZÜLDÜM.
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Kalmak isterim
Toplam 1
Yorum
Sinan61 Dame N'Doye, Trabzonspor'a istenilen düzeyde yardımcı olamadı. Golcü olarak alındı ama katkı yüzdesi düşük. Yol verin gitsin...
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Fernando ilk 11’e
Toplam 2
Yorum
06ankara tolga ciğercininde kadıköyde galibiyeti var.borisia mönchangladback kadıköyde fenere 3 tane atmıştı.tolganın o maçta golü var
Akhisarspor başkent deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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