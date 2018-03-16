Akhisarspor başkent deplasmanında – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    Akhisarspor başkent deplasmanında

    Akhisarspor başkent deplasmanında

    ekiplerinden , yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

    Ligde üst üste Bursaspor, , Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen , 26. haftaya 33 puanla 10. sırada girdi.

    Yeşil-siyahlı takım, hakem 'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'da kırmızı kart cezalısı Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

    - Ankara'da galibiyeti yok
    Rakibiyle ilk yarıda 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ile ligde şimdiye kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

    Bu maçlarda 9 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlı takımın rakibi karşısında deplasman galibiyeti bulunmuyor. Gençlerbirliği ile deplasmanda 5 maç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 10:50
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