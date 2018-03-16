Akhisarspor başkent deplasmanında

Ligde üst üste Bursaspor, Kardemir Karabükspor, Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe'yi mağlup ettikten sonra geçen hafta konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Teleset Mobilya Akhisarspor, 26. haftaya 33 puanla 10. sırada girdi.

Yeşil-siyahlı takım, hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada yarın saat 13.30'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da kırmızı kart cezalısı Serginho, yarınki maçta forma giyemeyecek.

- Ankara'da galibiyeti yok

Rakibiyle ilk yarıda 3-3 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor, Gençlerbirliği ile ligde şimdiye kadar oynadığı 11 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Bu maçlarda 9 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 14 gol gördü. Yeşil-siyahlı takımın rakibi karşısında deplasman galibiyeti bulunmuyor. Gençlerbirliği ile deplasmanda 5 maç yapan Teleset Mobilya Akhisarspor, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.