Büyü bozuldu! – Fotomaç – 13 Mart 2018
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    13 Mart 2018, Salı
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    Büyü bozuldu!

    Büyü bozuldu!
    Akhisar'ın bozuldu. Ligde son 4 haftada , , ve F.Bahçe'yi deviren Akhisar 2. devreden itibaren maçlarını oynadığı Akhisar Stadı'nda 3 maçıp hiç yenilmemişti. bu seriyi bitirdi.
    1. 13 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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