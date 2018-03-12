Karşılaşmanın ardından Akhisar teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Maçın başından itibaren değerlendirirsek maça iyi başladık. Aslında etkili olabileceğimiz pozisyonlar vardı. Zaman zaman oyun Trabzonspor'a döndü. Kaptırdığımız toplar ile Trabzonspor'a pozisyonlar verdik. İlk yarının sonunda golü yedik, faul olduğunu düşünüyoruz. İkinci yarı rakip üzerinden baskı yedik ve kaptırdığımız toplar oldu.

Bugün hangi hakemi istemezsiniz deseler Ümit Öztürk'ü söylerdik. Daha önce G.Saray maçında yaşadıklarımız beni dışarı göndermesi... Dört galibiyet üst üste alınca bize kolayca onu atadılar. İkinci ve üçüncü golden önce faul var. Seleznyov'a da yapılan faullerin hiçbiri verilmedi.

Seleznyov'a fauller verilmedi, herhalde düşüyor diye bir önyargı var. Trabzonspor'u tebrik ederim zor dönemde kazandılar. Hakem dışında her şey iyiydi.