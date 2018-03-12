Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 4 maç üst üste kazanınca...
Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Akhisar teknik direktörü Okan Buruk yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Maçın başından itibaren değerlendirirsek maça iyi başladık. Aslında etkili olabileceğimiz pozisyonlar vardı. Zaman zaman oyun Trabzonspor'a döndü. Kaptırdığımız toplar ile Trabzonspor'a pozisyonlar verdik. İlk yarının sonunda golü yedik, faul olduğunu düşünüyoruz. İkinci yarı rakip üzerinden baskı yedik ve kaptırdığımız toplar oldu.
Bugün hangi hakemi istemezsiniz deseler Ümit Öztürk'ü söylerdik. Daha önce G.Saray maçında yaşadıklarımız beni dışarı göndermesi... Dört galibiyet üst üste alınca bize kolayca onu atadılar. İkinci ve üçüncü golden önce faul var. Seleznyov'a da yapılan faullerin hiçbiri verilmedi.
Seleznyov'a fauller verilmedi, herhalde düşüyor diye bir önyargı var. Trabzonspor'u tebrik ederim zor dönemde kazandılar. Hakem dışında her şey iyiydi.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:33
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
Okan Buruk'tan hakem tepkisi! 4 maç üst üste kazanınca... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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