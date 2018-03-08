Simav’dan Akhisar’a futbolcu transferi – Fotomaç – 08 Mart 2018
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    08 Mart 2018, Perşembe
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    Simav’dan Akhisar’a futbolcu transferi

    Simav’dan Akhisar’a futbolcu transferi

    Kütahya’nın Simav ilçesinde, Belediye yaz futbol okulu sporcularından Hamza Taşlıca, takımlarından U 14 takımına transfer oldu.

    Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belediye spor hizmetleri kapsamında, Antrenör Yusuf Tanyeli tarafından futbolcu yetiştirdiklerini ifade etti. Özkan, "İlçemize bağlı Hisarbey köyümüzden Hamza Taşlıca'nın futbolda gösterdiği başarıda büyük katkısı olan Yusuf Tanyeli hocayı tebrik ediyorum. İlçemizden, takımlarından Ahkisar Belediyesi Spor U 14'e transfer olan evladımıza da futbol hayatında başarılarının artarak devam etmesini diliyorum" dedi.

    1. 08 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:23
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