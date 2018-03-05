Okan Buruk tribünde – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    tribünde

    Okan Buruk tribünde
    Kupadaki maçında tribüne gönderilen Akhisarspor teknik direktörü 'a tarafından 1 maç ceza verilmişti. Buruk'un yerine yeşil-siyahlıların başında sahaya yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu çıktı.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:56
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