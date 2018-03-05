‘3 değil 6 puan aldık’ – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    ‘3 değil 6 puan aldık’

    ‘3 değil 6 puan aldık’
    Akhisar'da gol perdesini kapatan isim olan İsveçli santrfor Daniel , F.Bahçe karşısında taktiklerinin tuttuğunu vurguladı. Larsson, "'nin hücum yapacağını biliyorduk, iyi defans yapmalıydık. Sonrasında kontrataklarla gol atmayı planlıyorduk ve bunu da sahaya yansıttık" dedi. Kaleci Lukac ise, "F.Bahçe gibi büyük takımlara karşı alınan 3 puanı, 6 puan sayıyoruz" diye konuştu.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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