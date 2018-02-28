Yumlu-Uğurlu gerginliği – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yumlu-Uğurlu gerginliği

    Yumlu-Uğurlu gerginliği
    Mustafa Yumlu'nun gördüğü pozisyonda hakem Yaşar Kemal Uğurlu ile olan diyaloğu dikkat çekti. Yumlu, bir pozisyonda 'top dışarı çıktı' itirazı yaptı. Sonra Uğurlu'nun yanına gidip bunu devam ettirdi. Uğurlu, Yumlu'ya konuşurken elini indirmesini söyledi. Oyuncu itirazını sürdürünce sarı kartı gördü.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:45
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