Yeni stat kapalı gişe
Yeni açılan 12 bin kapasiteli Spor Toto Akhisar Stadı ful çekti; iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. Mücadele öncesi tribünler tek yürekti: Şehitler ölmez vatan bölünmez
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:46
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İşte Mustafa Cengiz'in UEFA stratejisi
Toplam 5
Yorum
serdar tamam güzelde transfer yapabilmek için kimi satacaksınız ŞL ye gidemezseniz boşta ki futbolcuda gelmez seneye transfersizmi gireceksiniz
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Alanyaspor'da Mesut Bakkal dönemi
Toplam 4
Yorum
dost ne istedinde gönderdin saffet susiç i ey arkadas dostmusun düşmanmısın baskan bilemedim
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Büyüleyici
Toplam 3
Yorum
Atillas-BJK Q7'ciğim şu Negredo'nun iyi niyetini bir gör artık anla ve şu adamı potaya sok. Maçtan önce birlikte özel antremanlar yapıp anlayın birbirin
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