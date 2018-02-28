Yeni stat kapalı gişe – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    stat kapalı gişe

    Yeni stat kapalı gişe

    açılan 12 bin kapasiteli Spor Toto Akhisar Stadı ful çekti; iki takımın taraftarları da maça yoğun ilgi gösterdi. öncesi tribünler tek yürekti: ölmez vatan bölünmez

    AKHİSARLI taraftarların sarı-kırmızılı kafileye yoğun ilgisi karşılaşmaya da yansıdı. Akhisar'ın açılan stadı adeta kapalı gişeydi. Satışa çıkan tüm biletler günler öncesinden tükenirken mücadeleyi 12 bin sporserver izledi ve stat ful çekti. Galatasaraylı taraftarlar için ayrılan bölümün de tamamen dolduğu gözlerden kaçmadı. İki ekibin taraftarları da final yolunda 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verdi. meh met çiğe deste k Öte yandan tribünlerde yine birliktelik örneği sergilendi. öncesi taraftarlar hep bir ağızdan "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" tezahüratları yaptı, bayraklar açıldı. Mehmetçiğe verilen destek müthişti.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:46
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