Buruk devrede atıldı – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Buruk devrede atıldı

    Buruk devrede atıldı

    Akhisar’ın hocası , TT Stadı’ndaki lig maçında tribüne gönderilmişti. Dün de sinirine hakim olamayıp gördü

    Ege temsilcisinin teknik direktörü , maçlarındaki sinirli halini sürdürdü. Genç çalıştırıcı ligin ilk yarısında TT Stadı'nda oynanan mücadelede kırmızı görerek tribüne gönderilmişti. Okan Buruk dün kupa yarı finalinde oynanan Akhisar-Galatasaray maçında yine çok sinirliydi. Buruk, ilk yarıda hakem ve yardımcılarının oyunu terk ettiğini düşündüğü toplara "Devam" kararı vermesine kızdı. Uğurlu ilk yarının sonunda Akhisar'ın kazandığı korneri kullandırmadı. Buna sinirlenen Buruk şiddetli şekilde itiraz edince gördü. Aslan'ın hocası bunun üzerine, 2. yarı kulübeden çıkmadı. Takımı ve yönetti.

    Devre arasındaki yoğun itirazları sonrası kırmızı kart gören Okan Buruk 2. yarıyı tribünden takip etti.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:55
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