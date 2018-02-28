Akigolar’dan tek değişiklik – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    Akigolar’dan tek değişiklik

    Akigolar’dan tek değişiklik
    SÜPER Lig'de üst üste oynadığı 3 maçını da kazanan Teleset Mobilya Akhisar, 'a karşı tek değişikle sahaya çıktı. Ege ekibinin hocası , ligde oynanan son maçınının 11'inden yalnızca bir ismi kesti. Yeşil-siyahlılarda kaleci Milan Lukac'ın yerine eldivenler i giydi.
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:38
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