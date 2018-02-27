Akhisar’da ilklerin maçı – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    ’da ilklerin maçı

    Akhisar’da ilklerin maçı

    Kupada ilk kez yarı finale kalan , G.Saray’la tarihi bir maça çıkacak. da 12 yıl ter döktüğü eski takımı ve hocası Terim’er akip olacak

    Ziraat 'nda tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Akhisarspor, G.Saray maçıyla yeni stadında ilk kez 4 büyüklerden birine kapılarını açacak. Ligin 3 büyüğü arasında yarı finale adını yazdıran tek Anadolu takımı olan 'da Teknik Direktör da futbolcu olarak 12 yıl forma giydiği eski takımı ve hocası 'e rakip olacak. ASLAN'da toplam 7 şampiyonluk gören Buruk, bunlardan 4'ünü Fatih Terim yönetiminde yaşadı. Terim'le Kupası ve 2 Türkiye Kupası da kaldırdı. Eski göz ağrısını bu kez kupadan elemeye çalışacak Buruk, "Ligde son 3 maçı kazanarak çıkışa geçtik. İlk kez yarı final oynayacağımız kupada da finale çıkmayı çok istiyoruz. İlk maçta rövanş için avantajlı bir skor elde etmeye çalışacağız" diye konuştu.
    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:02
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