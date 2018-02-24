Akhisarspor'da işler yoluna giriyor – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor'da işler yoluna giriyor

    Akhisarspor'da işler yoluna giriyor

    , Spor Toto 'de 12 maç kazanamadıktan sonra üst üste 3 müsabakasını kayıpsız geçti.

    Son 3 maçında Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor'u 3-0 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, 23. haftada puanını 30 puana çıkardı.

    Atiker Konyaspor maçından önce ligin ikinci devresinde çıktığı 5 maçta attığı 6 golün 5'ini Türk oyunculardan bulan , dünkü karşılaşmada yabancı oyuncularıyla sevindi.

    Ara döneminde Kardemir Karabükspor'dan transfer edilen ve dün 2 gol kaydeden Yevgen Seleznov, yeşil-siyahlı forma ile ligde 3. golüne ulaştı. Oyuna sonradan dahil olan Serginho ise Antalyaspor ve Trabzonspor müsabakalarından sonra 3. golüne imza attı.

    270 dakikadır gol yemiyor
    Ligde kalesinde son golü Kasımpaşa karşısında 90+4. dakikada gören yeşil-siyahlı ekip, son 3 maçta kalesini gole kapattı.

    Kalesinde 270 dakikadır gol görmeyen Ege temsilcisi, bu sezon 'de toplamda 7 müsabakayı gol yemeden tamamladı.

    'nda da yoluna devam eden Teleset Mobilya Akhisarspor, yarı final ilk maçında 27 Şubat Salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.

    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:10
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