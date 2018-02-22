Hedef final – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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HEPSİ
    22 Şubat 2018, Perşembe
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    Hedef final

    Hedef final
    AKHİSAR'DA Okan Buruk, kupada yarı finalde eşleştikleri G.Saray'ı eleyerek finale yükselmek istediklerini söyledi. Buruk, "Bu başarıyı finale taşımak istiyoruz. Oyuncularımız, bizim ve şehrimiz için çok önemli olacak" diye konuştu.
    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:40
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