Akhisarspor'un konuğu Konyaspor
Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftayı galibiyetle kapatan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Atiker Konyaspor'u konuk edecek.
Ligde galip gelemediği 12 haftanın ardından Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor'u ise 3-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, 23. hafta mücadelesinde yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Teleset Mobilya Akhisarspor, 23. haftaya 27 puan ve averajla 12. sırada girdi. Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 15. durumda yer alıyor.
Sezonun ilk devresinde rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ligde rakibiyle ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:41
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 5
Yorum
CELAL TAM DA ISTEDIGIM RUH HALINDELER BJK BUNLARI OYLE BOYLE YENMEYECEK ( GS LIYIM) MAC SONU BURDAYIM
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 19
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaş haberlerini neden bu kadar fenerli galatasaraylı okuyor anlamıyorum hoşunuza gidiyor galiba şampiyonlar ligi haberi :)
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 2
Yorum
100milyon 100 milyonu gececek olan ilk türk olacak insallah, böyle devam et cengiz
Akhisarspor'un konuğu Konyaspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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