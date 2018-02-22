Akhisarspor'un konuğu Konyaspor

Ligde galip gelemediği 12 haftanın ardından Bursaspor'u 1-0, Kardemir Karabükspor'u ise 3-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, 23. hafta mücadelesinde yarın Atiker Konyaspor'u ağırlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor, 23. haftaya 27 puan ve averajla 12. sırada girdi. Atiker Konyaspor ise 21 puan ve averajla 15. durumda yer alıyor.

Sezonun ilk devresinde rakibine 2-0 mağlup olan yeşil-siyahlı ekip, ligde rakibiyle ligde oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 8 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 12 gol gördü.