Akhisarspor seriyi sürdürecek – Fotomaç – 22 Şubat 2018
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    22 Şubat 2018, Perşembe
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    seriyi sürdürecek

    Akhisarspor seriyi sürdürecek

    SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Bursaspor ve Kardemir Karabükspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Teleset Mobilya , geçen hafta Beşiktaş'la berabere kalan Atiker Konyaspor ile yarın evinde kozlarını paylaşacak.

    Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayıp Beinsports'tan yayınlanacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan sol bek Kadir ile forvet Onur forma giyemeyecek.

    Karabükspor sakatlanan kanat oyuncusu Olcan'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 50, kale arkaları 20 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlenirken, Teknik Direktör Okan Buruk Konyaspor karşısında galip gelip seriyi sürdüreceklerini söyledi. Hedeflerinin ilk 10 içine girmek olduğunu ifade eden genç teknik adam, "2 haftadır kazanıyoruz. Takımızda moral ve özgüven oldukça yüksek. Sahamızda kayıp istemiyoruz" dedi.

    AKHİSARSPOR

    Lukac - Lopes, Mustafa, Dany, Ömer, Sissoko, Eray, Larsson, Soner, Olcan (Bilal), Seleznyov

    1. 22 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:52
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