Akhisarspor seriyi sürdürecek
SPOR Toto Süper Lig'de üst üste Bursaspor ve Kardemir Karabükspor galibiyetleriyle tırmanışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, geçen hafta Beşiktaş'la berabere kalan Atiker Konyaspor ile yarın evinde kozlarını paylaşacak.
Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayıp Beinsports'tan yayınlanacak. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları bulunan sol bek Kadir ile forvet Onur forma giyemeyecek.
Karabükspor sakatlanan kanat oyuncusu Olcan'ın durumu ise maç saatinde netleşecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları kapalı tribün 50, kale arkaları 20 ve misafir tribün 30 TL olarak belirlenirken, Teknik Direktör Okan Buruk Konyaspor karşısında galip gelip seriyi sürdüreceklerini söyledi. Hedeflerinin ilk 10 içine girmek olduğunu ifade eden genç teknik adam, "2 haftadır kazanıyoruz. Takımızda moral ve özgüven oldukça yüksek. Sahamızda kayıp istemiyoruz" dedi.
AKHİSARSPOR
Lukac - Lopes, Mustafa, Dany, Ömer, Sissoko, Eray, Larsson, Soner, Olcan (Bilal), Seleznyov
- 22 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 11:52
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Kartal'a karşı Hulk
Toplam 5
Yorum
CELAL TAM DA ISTEDIGIM RUH HALINDELER BJK BUNLARI OYLE BOYLE YENMEYECEK ( GS LIYIM) MAC SONU BURDAYIM
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Medel turdan ümidini kesmedi: "İmkansız değil"
Toplam 19
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaş haberlerini neden bu kadar fenerli galatasaraylı okuyor anlamıyorum hoşunuza gidiyor galiba şampiyonlar ligi haberi :)
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Cengiz Ünder yine manşetlerde
Toplam 2
Yorum
100milyon 100 milyonu gececek olan ilk türk olacak insallah, böyle devam et cengiz
Akhisarspor seriyi sürdürecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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