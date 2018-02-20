Akhisarspor'da Henrique gözden düştü
Spor Toto Süper Lig'de son 2 maçında Bursaspor'u evinde 1-0, Kardemir Karabükspor'u da deplasmanda 3-0 yenerek çıkışa geçen Teleset Mobilya Akhisarspor'da Brezilyalı forvet Paulo Henrique, bu 2 karşılaşmada da forma şansı bulamadı.
Attığı 6 golle yeşil-siyahlı takımın en skorer oyuncusu konumundaki tecrübeli santrfor, devre arasında Ukraynalı golcü Seleznov'un transfer edilmesinin ardından yedek kulübesinde kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda oynanan 5 maçın sadece 1'inde Henrique'ye ilk 11'de görev verdi.
Sadece Antalyaspor karşısında 11'de sahaya çıkan Henrique, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor randevularında yedek kulübesinde yer aldı. En son 28 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir deplasmanında gol sevinci yaşayan sambacının Akhisaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Yeşil-siyahlı ekip, ligde cuma günü Atiker Konyaspor'u bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak için ağırlayıp ardından da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 13:42
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Önce kafada yenecek
Toplam 13
Yorum
Perde Arkası Taraftar kafada zaten BJK'yi çoktan yendi. Esas bunu söyleyenlerin BJK'yi önce kafada yenmesi gerekiyor.
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The Guardian'dan Cengiz Ünder dosyası
Toplam 1
Yorum
Perde Arkası Cengiz Ünder bizi neden bu kadar gururlandırıyor? Çünkü ülke olarak o kadar kötüyüz ki içimizden birinin başarılı olması bizi şaşırtıyor.
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Bu Fatih Terim değil!
Toplam 4
Yorum
forever1903 fifa'nin yeni kurali, top önce vucudunun biryerine carpip sonra eline sicriyorsa, o penalti degildir, pepe yazmisinda, önce kuralari bil
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