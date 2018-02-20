Akhisarspor'da Henrique gözden düştü

Attığı 6 golle yeşil-siyahlı takımın en skorer oyuncusu konumundaki tecrübeli santrfor, devre arasında Ukraynalı golcü Seleznov'un transfer edilmesinin ardından yedek kulübesinde kaldı. Teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda oynanan 5 maçın sadece 1'inde Henrique'ye ilk 11'de görev verdi.



Sadece Antalyaspor karşısında 11'de sahaya çıkan Henrique, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa, Bursaspor ve Karabükspor randevularında yedek kulübesinde yer aldı. En son 28 Ekim 2017'de Medipol Başakşehir deplasmanında gol sevinci yaşayan sambacının Akhisaspor ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Yeşil-siyahlı ekip, ligde cuma günü Atiker Konyaspor'u bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak için ağırlayıp ardından da Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında salı günü Galatasaray'ı konuk edecek.