Akhisarspor, Karabük deplasmanında
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda 7 maçtır kazanamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, yarın Kardemir Karabükspor'a konuk olacak.
Ege temsilcisi, saat 13.30'da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Kardemir Karabükspor'la karşı karşıya gelecek.
Ligde geçen hafta Bursaspor'u 1-0 yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini bitiren yeşil-siyahlı ekip, 22. haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada yer alıyor.
Bu sezon tek dış saha galibiyetini Trabzonspor karşısında 6-1'lik sonuçla alan Ege ekibi, son 7 deplasmanda sahadan 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrıldı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Serginho'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarınki maçta forma giyemeyecek.
- 17 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 10:30
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
ismiMİZ şaşırmadık
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Florya'ya Terim dokunuşu
Toplam 1
Yorum
İsmilazım Değil Hepsi birer futbol dehası olan bu isimlere tabii ki işleri teslim etmek en doğal hakkıdır GS başkan ve yönetiminin.
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Alper Ulusoy katliamı
Toplam 14
Yorum
Alper Ulusoy katliamı. FB-BJK derbisinde ki yönetiminden A.Palabıyıka 3 maç ceza verildi sanmayın ceza verildi 3 maç gözden uzak tutuldu neden hep 3 büyükler
Akhisarspor, Karabük deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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