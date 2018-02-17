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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor, Karabük deplasmanında

    Akhisarspor, Karabük deplasmanında

    'de deplasmanda 7 maçtır kazanamayan , yarın 'a konuk olacak.

    Ege temsilcisi, saat 13.30'da başlayacak ve hakem 'ın yöneteceği müsabakada Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 'la karşı karşıya gelecek.

    Ligde geçen hafta 'u 1-0 yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini bitiren yeşil-siyahlı ekip, 22. haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada yer alıyor.

    Bu sezon tek dış saha galibiyetini karşısında 6-1'lik sonuçla alan Ege ekibi, son 7 deplasmanda sahadan 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrıldı.

    'da cezalı Serginho'nun yanı sıra sakatlığı bulunan yarınki maçta forma giyemeyecek.

    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:30
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