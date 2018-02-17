Akhisarspor, Karabük deplasmanında

Ege temsilcisi, saat 13.30'da başlayacak ve hakem Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabakada Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Kardemir Karabükspor'la karşı karşıya gelecek.

Ligde geçen hafta Bursaspor'u 1-0 yenerek 12 maçlık galibiyet hasretini bitiren yeşil-siyahlı ekip, 22. haftaya 24 puanla 12. sırada girdi. Kardemir Karabükspor ise 12 puanla son sırada yer alıyor.

Bu sezon tek dış saha galibiyetini Trabzonspor karşısında 6-1'lik sonuçla alan Ege ekibi, son 7 deplasmanda sahadan 2 beraberlik ve 5 yenilgi ile ayrıldı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'da cezalı Serginho'nun yanı sıra sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarınki maçta forma giyemeyecek.