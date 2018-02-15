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    15 Şubat 2018, Perşembe
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    Akhisarspor’da Buruk temkinli

    Akhisarspor’da Buruk temkinli
    'u yenerek 12 maçlık galibiyet hasretine son veren Akhisar'da gözler maçına çevrildi. , "Gerçekten çok zor bir maça çıkacağız. , geçen hafta 'a farklı kaybetse de oyun olarak çok sürprizler yapabilecek kapasitede bir takım. Biz de galibiyet serisi başlatmak istiyoruz. Ancak işimiz kolay olmayacak" dedi.
    1. 15 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:38
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