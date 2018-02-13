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    13 Şubat 2018, Salı
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    ’da holigan dehşeti

    Akhisar’da holigan dehşeti
    maçı sonrasında kendini bilmez holiganlar, şehri birbirine kattı. Akhisar'da kameralara yansıyan görüntülerde bir kahveyi basan sözde taraftarları, vatandaşlara saldırdı. Ancak, kahvedeki vatandaşlar sandalyelerle karşılık verip holiganları püskürttü. Kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki işyerlerinin camları kırıldı.
    1. 13 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:47
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