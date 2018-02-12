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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    nefes aldı

    Teleset Mobilya Akhisarspor nefes aldı

    Süper Lig'de 'u 1-0 yenerek 12 haftalık galibiyet hasretine son veren 'da yüzler aylar sonra güldü.

    Ligde son olarak 15 Ekim'de 'u deplasmanda 6-1 mağlup ettikten sonra aylardır kazanamayan , kritik galibiyetle 2014-15 sezonundaki 13 maçlık kazanamama serisini egale etmekten son anda kurtuldu. Ligde kötü gidişle düşme hattının kıyısına kadar gelen yeşil-siyahlı ekip, bu galibiyetle 15inci sıradaki 'a 4 puan fark atarak rahatladı. 'nda geçen hafta 'u eleyip tarihinde ilk kez yarı finale çıktıktan sonra ligde de kazanmayı başaran Akhisar, haftaya son sıradaki 'u da yenmeyi başarırsa düzlüğe çıkacak.

    Yeni evi Akhisar Stadyumu'nda ilk kez lig maçı kazanan Akhisarspor, ikinci yarıda açılan sahasındaki 3 maçı 2 galibiyet 1 beraberlikle geçip hiç yenilmedi. Stadın açılış karşılaşmasında 'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, evinde kupada Kayserispor, ligde de 'u aynı skorlarla mağlup etti. Ev sahibi ekipte ilk yarıda müthiş bir topuk vuruşuyla galibiyet golünü atan stoper , bu sezon takımına 4 puan kazandırdı. Ligin ikinci haftasında Antalyaspor ağlarını deplasmanda 85'inci dakikada sarsarak Akhisarspor'a 2-2 beraberliği getiren tecrübeli futbolcu, dün 19 haftalık suskunluğuna da son verdi.

    BURSASPOR MAÇINA ÖZEL KONUK
    Başkanı , Bursaspor maçını Filistinli Mohammad Al Taweel ile birlikte protokol tribününde izledi. Başkan Hızlı, askerleri tarafından gözaltına alınıp serbest bırakılan ve psikolojik destek sağlanması amacıyla Türkiye'ye getirilen down sendromlu Taweel'i konuk etti. Taweel'e sırtında ismi yazılı 45 numaralı forma hediye eden Salih Hızlı, genç Filistinli'nin İsrail'in yaptığı son baskı ve zulmün sembol ismi olduğunu söyledi.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:36
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