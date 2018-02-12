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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Akhisarspor nefes aldı

    Akhisarspor nefes aldı

    'de 'u 1-0 yenerek 12 hafta sonra sahadan galibiyetle ayrılan , 24 puanla 12. sıraya çıktı.

    Geçen hafta içinde Kayserispor'u saf dışı bırakarak Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdıran ve yarı finalde Galatasaray'la mücadele edecek , 'de de kritik bir galibiyete imza attı.

    Ligde 12 maç sonra 'u mağlup ederek bu sezon 6. galibiyetini alan Teleset Mobilya Akhisarspor, 24 puanla 14.'lükten maç fazlasıyla 12.'liğe çıktı. Yeşil-siyahlı ekip, ligde ikinci maçına çıktığı Akhisar Stadı'nda ilk galibiyetini aldı.

    Süper Lig'de 21. haftanın son maçında bugün 41 puanlı Galatasaray ile 21 puana sahip Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

    Son 5 maçtaki 5 golün 4'ü Türk oyunculardan
    Bursaspor karşısında 'nın şık golüyle galip gelen Ege temsilcisinde son 5 maçta atılan 5 golün 4'ü Türk oyunculardan geldi.

    2, Olcan Adın ve Mustafa Yumlu birer gol atarken, Yevgen Seleznov da bir gol kaydetti.

    Ligin birinci devresinde ilk 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi alan ve 7 puana ulaşan yeşil-siyahlı ekip, ikinci yarıda aynı periyotta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 5 puan elde etti.

    Teleset Mobilya Akhisarspor'da dördüncü sarı kartının gören Serginho gelecek hafta Kardemir Karabükspor deplasmanında forma giyemeyecek.

    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:07
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