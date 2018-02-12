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    12 Şubat 2018, Pazartesi
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    Akhisar 12 maç sonra kazandı

    Akhisar 12 maç sonra kazandı

    Kupada yarı finale yükselen Akigo, ligdeki 12 maçlık kötü serisine de karşısında son verdi. Timsah’ı yıkan gol; 24’te Mustafa’nın İbrahimovic tarzı topuk vuruşuyla geldi

    'de 12 maçtır kazanamayan Akhisar, 6 maçtır galibiyete hasret 'u konuk etti. İki takım açısından da son derece kritik maçta gülen taraf 'nun jeneriklik golüyle Akigo oldu. Tecrübeli savunmacının, 8'de ilk gol denemesinde kafa vuruşu auta çıktı. 24'te ise bu sefer bir savunmacıdan beklenmeyecek derecede şık bir gole imza attı. Olcan'ın ortasında sırtı kaleye dönük, İsveçli yıldız İbrahimovic'i anımsatan klas bir topuk vuruşuyla Harun'u avladı.

    YUSUF SAÇ-BAŞ YOLDURDU
    ise ilk yarının son dakikalarında yakaladığı beraberlik fırsatını kullanamadı. Caner'in hatalı pasında araya giren , kaleciyle karşı karşıya durumda vurdu, Lukac topu kornere çeldi. İkinci yarıda ise yeşil-beyazlılar karşısında skor avantajını korumayı başaran Ege ekibi, 15 Ekim'de deplasmandaki maçından sonra ligde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.

    Golden sonra ağladı
    Mustafa Yumlu, İbrahimovic tarzı golünü yorumlarken, göz yaşlarını da tutamadığını itiraf etti. Yumlu, "O an sadece o şekilde vurabilirdim, şansımı denedim. Gözlerim doldu ve ağladım golden sonra" dedi.

    'Savaşmaya devam'
    BURSASPOR Paul Le Guen, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Zor bir dönemin içerisinde olduğumuz aşikar ama savaşmaya devam etmeliyiz. Çünkü tek çıkar yolumuz bu. Buradan hep beraber çıkabiliriz" dedi.

    'Süper Lig'de nefes aldık'
    12 maçlık kötü seriyi bitiren Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligde nefes aldıklarını vurguladı. Buruk, "Böyle bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Ligde nefes aldık. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
    1. 12 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:53
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