Akhisar 12 maç sonra kazandı
Kupada yarı finale yükselen Akigo, ligdeki 12 maçlık kötü serisine de Bursa karşısında son verdi. Timsah’ı yıkan gol; 24’te Mustafa’nın İbrahimovic tarzı topuk vuruşuyla geldi
YUSUF SAÇ-BAŞ YOLDURDU
BURSA ise ilk yarının son dakikalarında yakaladığı beraberlik fırsatını kullanamadı. Caner'in hatalı pasında araya giren Yusuf, kaleciyle karşı karşıya durumda vurdu, Lukac topu kornere çeldi. İkinci yarıda ise yeşil-beyazlılar karşısında skor avantajını korumayı başaran Ege ekibi, 15 Ekim'de deplasmandaki Trabzonspor maçından sonra ligde ilk kez galibiyet sevinci yaşadı.
Golden sonra ağladı
Mustafa Yumlu, İbrahimovic tarzı golünü yorumlarken, göz yaşlarını da tutamadığını itiraf etti. Yumlu, "O an sadece o şekilde vurabilirdim, şansımı denedim. Gözlerim doldu ve ağladım golden sonra" dedi.
'Savaşmaya devam'
BURSASPOR Teknik Direktörü Paul Le Guen, zor bir dönemden geçtiklerini söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Zor bir dönemin içerisinde olduğumuz aşikar ama savaşmaya devam etmeliyiz. Çünkü tek çıkar yolumuz bu. Buradan hep beraber çıkabiliriz" dedi.
'Süper Lig'de nefes aldık'
12 maçlık kötü seriyi bitiren Akhisar'da Teknik Direktör Okan Buruk, ligde nefes aldıklarını vurguladı. Buruk, "Böyle bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Ligde nefes aldık. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum" diye konuştu.
- 12 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:53
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Dilmen: Eğer 45 bin olmazsa...
Toplam 7
Yorum
Gsli Bu yıl izlediğim en atak ve olumlu Fener vardı sahada.Umarım devam ederler de ligimiz italyaya(full Defans) dönmez.Onlarda seyirci kalmadı
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Volkan Demirel: Taraftardan rica ediyorum...
Toplam 1
Yorum
gırmancı hakeme ettıgın kufurden dolayı tff ceza verebılecek mı gorecez bakalım tffyi
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Ava giden avlandı!
Toplam 4
Yorum
M.FATİH ne av oldu ama...başakşehir sahadan silindi..kaçanlar gol olsaydı eh tam bir hezimet.
Akhisar 12 maç sonra kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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