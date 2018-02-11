Zlatan Mustafaovic!
Teleset Mobilya Akhisarspor'un başarılı savunma oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor'a attığı topuk golüyle Zlatan Ibrahimovic'e benzetildi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor'un oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor maçının tek golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Mücadelenin 24. dakikasında, Olcan Adın'ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı serbest vuruşta, topuğuyla dokunuş yapan Yumlu, enfes bir gole imza attı. Bu golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli savunma oyuncusunun attığı gol, akıllara Zlatan Ibrahimovic'i getirdi.
Bu golün ardından sosyal medyada gündem olan Mustafa Yumlu ile ilgili birçok mesaj atıldı.
İşte o yorumlar:
-Akhisar'lı Mustafa Yumlu , Zlatan tarzı gol attı. Trabzonsporluların kazma lakabı taktığı adam Zlatan İbrahimoviç gibi gol attı diyorum!
-Kim derdi ki yılın golünü Mustafa Yumlu atatacak.. Hayat ne garip..
-Mustafa Yumlu Zlatan İbrahimovic golü attı! Hayatta her şey mümkün.
-Mustafa Yumlu Bursaspor'a Ibrahimoviç golü attı. İzlemeniz lazım.
-Mustafa Yumlu az once hayatinin golunu atti. Zlatan Mustafaovic :) Kiymetini bilemedik. Net haftanin golu.
-Mustafa Yumlu kariyerinin en şık golünü attı.
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:33
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