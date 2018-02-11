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    11 Şubat 2018, Pazar
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    Zlatan Mustafaovic!

    Zlatan Mustafaovic!

    'un başarılı savunma oyuncusu , 'a attığı topuk golüyle Zlatan Ibrahimovic'e benzetildi.

    takımlarından 'un oyuncusu , maçının tek golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.

    Mücadelenin 24. dakikasında, Olcan Adın'ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı serbest vuruşta, topuğuyla dokunuş yapan Yumlu, enfes bir gole imza attı. Bu golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli savunma oyuncusunun attığı gol, akıllara Zlatan Ibrahimovic'i getirdi.



    Bu golün ardından sosyal medyada gündem olan Mustafa Yumlu ile ilgili birçok mesaj atıldı.

    İşte o yorumlar:

    -Akhisar'lı Mustafa Yumlu , Zlatan tarzı gol attı. Trabzonsporluların kazma lakabı taktığı adam Zlatan İbrahimoviç gibi gol attı diyorum!

    -Kim derdi ki yılın golünü Mustafa Yumlu atatacak.. Hayat ne garip..

    -Mustafa Yumlu Zlatan İbrahimovic golü attı! Hayatta her şey mümkün.

    -Mustafa Yumlu Bursaspor'a Ibrahimoviç golü attı. İzlemeniz lazım.

    -Mustafa Yumlu az once hayatinin golunu atti. Zlatan Mustafaovic :) Kiymetini bilemedik. Net haftanin golu.

    -Mustafa Yumlu kariyerinin en şık golünü attı.

    1. 11 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:33
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