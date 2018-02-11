Spor Toto Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor'un oyuncusu Mustafa Yumlu, Bursaspor maçının tek golünü atarak takımına 3 puanı getiren isim oldu.



Mücadelenin 24. dakikasında, Olcan Adın'ın sol kanattan ceza sahası içine ortaladığı serbest vuruşta, topuğuyla dokunuş yapan Yumlu, enfes bir gole imza attı. Bu golle takımını 1-0 öne geçiren tecrübeli savunma oyuncusunun attığı gol, akıllara Zlatan Ibrahimovic'i getirdi.









Bu golün ardından sosyal medyada gündem olan Mustafa Yumlu ile ilgili birçok mesaj atıldı.



İşte o yorumlar:

-Akhisar'lı Mustafa Yumlu , Zlatan tarzı gol attı. Trabzonsporluların kazma lakabı taktığı adam Zlatan İbrahimoviç gibi gol attı diyorum!

-Kim derdi ki yılın golünü Mustafa Yumlu atatacak.. Hayat ne garip..

-Mustafa Yumlu Zlatan İbrahimovic golü attı! Hayatta her şey mümkün.

-Mustafa Yumlu Bursaspor'a Ibrahimoviç golü attı. İzlemeniz lazım.

-Mustafa Yumlu az once hayatinin golunu atti. Zlatan Mustafaovic :) Kiymetini bilemedik. Net haftanin golu.

-Mustafa Yumlu kariyerinin en şık golünü attı.