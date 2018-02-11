Okan Buruk: Ligde nefes aldık
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bursaspor'u 1-0 yenen Teleset Mobilya Akhisarspor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Ligde nefes aldık. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum." dedi.
Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım oyuncuları üzerinde baskı olduğunu ancak mücadeleye iyi başlayarak rakiplerinin baskısını kırdıklarını belirtti.
Özellikle golü bulana kadar oyuna daha çok hakim olduklarını vurgulayan Buruk, şunları söyledi:
"Rakip kaleye daha çok giden taraftık. Golü bulduktan sonra biraz daha kendi sahamızda beklediğimiz dönemler oldu. Zor ve stresli bir gündü. Özellikle ikinci yarı zaman zaman çıkışlarda hatalar yaptık. Daha iyi ve hızlı çıkabilseydik daha fazla da gol bulabilirdik. İkinci yarının son 15 dakikasında bir tane pozisyon verdik. Karşı karşıya kalınan bir pozisyon vardı. O gol olsa maç beraberliğe gelip daha farklı olabilirdi."
Bursaspor gibi bir takımı yendikleri için mutlu olduklarını ifade eden Buruk, "Çok büyük bir kulüp, büyük bir camia. Böyle bir takımı yenmek bizim için çok önemliydi. Ligde nefes aldık. Bundan sonraki haftalarda daha iyi olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
BURSASPOR CEPHESİ
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise zor bir dönemde olduklarını ve mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Le Guen, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bugün savaşma ruhu eksik değildi. Elimizden geleni yaptık ama bazen yetmez. Bugün de bizim için böyleydi. İlk yarıya baktığımız zaman çok fazla duran top verdik rakibimize. İkinci yarı daha iyi bir performans ortaya koyduk. Çok fazla orta pozisyonu verdik. İlk yarıda rakip ceza alanına yeteri kadar top taşıyamadık. İkinci yarıda etkinliğimizi arttırdık ve ceza alanına daha fazla top taşıdık ama sonucu alamadık."
- 11 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 17:17
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Fırtına, Burak Yılmaz'ı arıyor
Toplam 3
Yorum
ts Rıza hoca küçük takımların hocası.Şampiyonluğa oynayamaz.Kümede kalma mücadelesini beraberlik alarak başarabilen bir hoca.Trabzona yakışmıyo
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Milli Takıma seçilirse kalması zor!
Toplam 1
Yorum
galah Türkiye,yi sec sende
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Uyarılara kulak asmadı
Toplam 5
Yorum
Atillas-BJK Omuz sakatlığı ayağa benzemez, beklenen önce kahramanlıkları sökmez omuz bölgesinde, riske girerse futbol hayatı bile bitebilir
Okan Buruk: Ligde nefes aldık haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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