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    10 Şubat 2018, Cumartesi
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    Akhisarspor'un konuğu Bursaspor

    Akhisarspor'un konuğu Bursaspor

    'de 12 haftadır galip gelemeyen , 21. haftada yarın Bursaspor'u konuk edecek.

    Hafta içinde 'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren , 'de 8. haftada 'u 6-1 yendikten sonra 12 maçta galibiyet alamadı. Son 12 müsabakada 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligde 21 puan ve averajla düşme hattındaki 'un 3 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

    Akhisar Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçını hakem yönetecek.

    Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan yarın forma giyemeyecek.

    Rakibiyle Süper Lig'de 12. maçına çıkacak Ege temsilcisi, daha önce oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 17 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Teleset Mobilya Akhisarspor, evindeki 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.

    1. 10 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:02
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