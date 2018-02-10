Akhisarspor'un konuğu Bursaspor

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren Teleset Mobilya Akhisarspor, Süper Lig'de 8. haftada Trabzonspor'u 6-1 yendikten sonra 12 maçta galibiyet alamadı. Son 12 müsabakada 5 beraberlik ve 7 yenilgi alan yeşil-siyahlı ekip, ligde 21 puan ve averajla düşme hattındaki Osmanlıspor'un 3 puan üzerinde 14. sırada yer alıyor.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor maçını hakem Serkan Çınar yönetecek.

Yeşil-siyahlı ekipte sakatlığı bulunan Kadir Keleş yarın forma giyemeyecek.

Rakibiyle Süper Lig'de 12. maçına çıkacak Ege temsilcisi, daha önce oynadığı 11 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 17 gol atıp, kalesinde 13 gol gören Teleset Mobilya Akhisarspor, evindeki 5 maçta sahadan 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle ayrıldı.