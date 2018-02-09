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    09 Şubat 2018, Cuma
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    Bu gurur 'un

    Bu gurur Teleset Mobilya Akhisarspor'un

    , bu sezon Bölgesel Amatör Lig'den Spor Toto Süper Lig'e kadar tüm kategorilerden takımların mücadele ettiği 'nda adını 3 büyüklerle birlikte yarı finale yazdırdı.

    Kupada birçok takım elenirken son 4'e yalnız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Ege temsilcisi Akhisarspor kaldı. Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde eşleştiği Atiker Konyaspor'u eleyen Galatasaray'la 27-28 Şubat veya 1 Mart'ta evinde, 17-18 veya 19 Nisan'da ise İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatına rağmen kupada tarihinde ilk kez yarı finalist olan Akhisaspor, sarı-kırmızılıları da elediği takdirde Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 9 Mayıs'ta Eskişehir'de final maçı oynayacak. Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk da kupada futbolcu olarak yıllarca formasını giydiği eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'e rakip olacak.

    1. 09 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:00
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