Bu gurur Teleset Mobilya Akhisarspor'un
Teleset Mobilya Akhisarspor, bu sezon Bölgesel Amatör Lig'den Spor Toto Süper Lig'e kadar tüm kategorilerden takımların mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda adını 3 büyüklerle birlikte yarı finale yazdırdı.
Kupada birçok takım elenirken son 4'e yalnız Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte Ege temsilcisi Akhisarspor kaldı. Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde eşleştiği Atiker Konyaspor'u eleyen Galatasaray'la 27-28 Şubat veya 1 Mart'ta evinde, 17-18 veya 19 Nisan'da ise İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Bu sezon Spor Toto Süper Lig'deki kötü gidişatına rağmen kupada tarihinde ilk kez yarı finalist olan Akhisaspor, sarı-kırmızılıları da elediği takdirde Beşiktaş-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle 9 Mayıs'ta Eskişehir'de final maçı oynayacak. Akhisarspor'da teknik direktör Okan Buruk da kupada futbolcu olarak yıllarca formasını giydiği eski takımı Galatasaray ve teknik direktörü Fatih Terim'e rakip olacak.
- 09 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:00
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''5 aylık süreçte kendim değildim''
Toplam 1
Yorum
selcuk bak ne demiş selcuk sen 3 yıl 5 aydır kendinde değilsin vücut bitmiş ağır çekim oynuyosun bence kontrant sonu futbolu bırakmalısın
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Kayyum tehlikesi!
Toplam 6
Yorum
Mülayim Yeni yasa ile kulüp zararlarını sebep olan başkanlar tarafından ödenmesi mecburi edilsin. Bak o zaman nasıl düzeliyor herşey.
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'Bu yoldan dönüş yok!'
Toplam 21
Yorum
AKDENİZ BIRAK GİT SEYİRCİ BİLE GELMİYOR KULÜBÜ BİTİRDİNİZ, ALİ KOÇ O STADI DOLDURUR, O ÜNİVERSİTEYİ AÇAR MERAK ETME
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