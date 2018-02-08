Akhisarspor kupada farklı
Spor Toto Süper Lig'e iyi başlamasına rağmen son haftalarda istediği sonuçları alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.
Ligde 12 maçtır kazanamayan yeşil-siyahlı ekip, kupada bu sezon çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.
Kupaya 4. turdan katılan ve ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0'lık skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. turda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Ankara Demirspor'u rövanşta 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.
Son 16 turunda Boluspor'la eşleşen yeşil-siyahlı takım ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, çeyrek finalde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Kayserispor karşısında rövanşta 2-2'lik beraberlikle yarı finale yükseldi.
Kupada 2015-2016'da Galatasaray'a, geçen sezon ise Medipol Başakşehir'e çeyrek finalde elenen Akhisarspor, ilk kez adını yarı finale yazdırdı.
Yeşil-siyahlı takımın yarı finaldeki rakibi bugün rövanşı oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi olacak.
- Kupa golcüleri
Ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora, attığı 4 golle Ege temsilcisinin kupadaki en golcü ismi konumunda bulunuyor.
Bu futbolcuyu 3 golle Muğdat Çelik, 2 golle Eray Ataseven, birer golle Alperen Babacan, Helder Barbosa, Olcan Adın, Soner Aydoğdu ve Yevgen Seleznov takip ediyor. Ankara Demirsporlu Burak Öksüz de kendi filelerini bir kez havalandırdı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:27
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Sosa ve Kamil beğenildi
Toplam 3
Yorum
10_UR Kamil ahmet bu takımın en iyi beki. Eğer pereira için bu maçta onu keserse; hoca için onazi den sonra yaptığı ikinci büyük haksızlık olur.
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Beşiktaş'tan yeni proje! Kartal ava çıkıyor
Toplam 6
Yorum
rte hikaye bunlar. ormancının bjk yi sömürme taktiği.ormancı kendi çıkarına rant elde etmeden bi iş yapmaz.
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F.Bahçe'den sert açıklama: "Hakkınızı yediğiniz milyonlar..."
Toplam 30
Yorum
UZMAN HAKEM SUNİ YORUMCULAR TRABZONLU 2 OYUNCUYU ATMADI DİYORLAR HEMDE HAKEM MAÇIN SONUCUNU ETKİLEMEDİ DİYORLAR FENER GOL ATTIDA VERMEDİMİ DİYORLAR YUH
Akhisarspor kupada farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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