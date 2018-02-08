Akhisarspor kupada farklı

Ligde 12 maçtır kazanamayan yeşil-siyahlı ekip, kupada bu sezon çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 15 gol atan Ege temsilcisi, kalesinde 5 gol gördü.

Kupaya 4. turdan katılan ve ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0'lık skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. turda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Ankara Demirspor'u rövanşta 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Son 16 turunda Boluspor'la eşleşen yeşil-siyahlı takım ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, çeyrek finalde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Kayserispor karşısında rövanşta 2-2'lik beraberlikle yarı finale yükseldi.

Kupada 2015-2016'da Galatasaray'a, geçen sezon ise Medipol Başakşehir'e çeyrek finalde elenen Akhisarspor, ilk kez adını yarı finale yazdırdı.

Yeşil-siyahlı takımın yarı finaldeki rakibi bugün rövanşı oynanacak Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinin galibi olacak.

- Kupa golcüleri

Ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora, attığı 4 golle Ege temsilcisinin kupadaki en golcü ismi konumunda bulunuyor.

Bu futbolcuyu 3 golle Muğdat Çelik, 2 golle Eray Ataseven, birer golle Alperen Babacan, Helder Barbosa, Olcan Adın, Soner Aydoğdu ve Yevgen Seleznov takip ediyor. Ankara Demirsporlu Burak Öksüz de kendi filelerini bir kez havalandırdı.